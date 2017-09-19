Борт МЧС эвакуирует 15 тяжелобольных детей на лечение в Москву и Петербург

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Спецборт МЧС эвакуирует на лечение в Санкт-Петербург и Москву 15 тяжелобольных детей из Ростова-на-Дону. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС России.

"Во вторник МЧС России направило в Ростов-на-Дону спецборт для проведения санитарно-авиационной эвакуации 15 тяжелобольных детей с различными диагнозами в лечебные учреждения Санкт-Петербурга и Москвы. Санитарный рейс проводится во взаимодействии с фондом "Справедливая помощь", - сказали в пресс-службе, отметив, что все дети нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

"Самолет Ил-76 МЧС России, осуществляющий санитарно-авиационный рейс, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, позволяющими контролировать и поддерживать состояние тяжелобольных, оказывать им необходимую помощь во время полета", - добавили в МЧС.

Во время полета пациентов будут сопровождать специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС.

"Трое детей будут доставлены в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. Алмазова в Санкт-Петербурге, а другие 12 - в различные медицинские учреждения Москвы, где им окажут высококвалифицированную и высокотехнологичную медицинскую помощь", - пояснили в министерстве.