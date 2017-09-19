Пожар на территории НПЗ в Самарской области ликвидирован

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САМАРА, 19 сентября. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание на территории товарно-сырьевой базы Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самарской области, сообщила во вторник пресс-служба управления МЧС по региону.
"Возгорание ликвидировано, пожарно-спасательные подразделения производят охлаждение стенок резервуара, каждые 20 минут проводится отбор проб воздуха. Превышения ПДК (предельно допустимой концентрации - прим. ТАСС) не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
Во вторник, в 09:00 мск, поступило сообщение о задымлении в резервуаре №7 на территории товарно-сырьевой базы Новокуйбышевского НПЗ. "По прибытию первых подразделений установлено, что в результате повышенной температуры воздуха произошло тление... отложений внутри пустого резервуара (находящегося на ремонте), вследствие чего произошло возгорание сухой травы... на площади 20 кв. метров. На данный момент возгорание ликвидировано", - отмечают в МЧС.
Пожар тушили 70 спасателей и 25 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.