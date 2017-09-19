Чрезвычайная пожароопасность в Астраханской области сохранится в течение трех дней

АСТРАХАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Чрезвычайная пожарная опасность в ближайшие три дня сохранится в южных и северных районах Астраханской области, сообщили во вторник в пресс-службе регионального главка МЧС.

"По данным Астраханского центра по гидрометеорологии, с 20 по 22 сентября включительно по южным районам области и Астрахани сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса, 22 сентября чрезвычайная пожароопасность ожидается и по северным районам. По центральным - сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса", - говорится в сообщении пресс-службы.

В МЧС предупредили о вероятности возникновения ландшафтных пожаров. Спасатели просят местных жителей соблюдать правила пожарной безопасности, не жечь мусор на дачных участках, а также не разводить костры в лесах.

Сейчас в Астраханской области солнечная ясная погода, температура воздуха в Астрахани на 14.00 (13.00 мск) составляет 32 градуса тепла.