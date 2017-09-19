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Чрезвычайная пожароопасность в Астраханской области сохранится в течение трех дней

Общество Безопасная жизнь
19 сентября, 13:29 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 19, сентября. /ТАСС

В центральных районах сохраняется пожароопасность четвертого класса

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АСТРАХАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Чрезвычайная пожарная опасность в ближайшие три дня сохранится в южных и северных районах Астраханской области, сообщили во вторник в пресс-службе регионального главка МЧС.

"По данным Астраханского центра по гидрометеорологии, с 20 по 22 сентября включительно по южным районам области и Астрахани сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса, 22 сентября чрезвычайная пожароопасность ожидается и по северным районам. По центральным - сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса", - говорится в сообщении пресс-службы.

В МЧС предупредили о вероятности возникновения ландшафтных пожаров. Спасатели просят местных жителей соблюдать правила пожарной безопасности, не жечь мусор на дачных участках, а также не разводить костры в лесах.

Сейчас в Астраханской области солнечная ясная погода, температура воздуха в Астрахани на 14.00 (13.00 мск) составляет 32 градуса тепла.

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