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Нарушенное тайфуном электроснабжение пяти населенных пунктов Сахалина восстановлено

Общество Безопасная жизнь
19 сентября, 14:00 UTC+3

Оценочная комиссия будет осматривать пострадавшие от стихии дома в течение недели

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ТАСС, 19 сентября. Электроснабжение, нарушенное тайфуном "Талим" на Сахалине, восстановлено в полном объеме в пяти населенных пунктах. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"На всей территории Сахалинской области электроснабжение, нарушенное тайфуном "Талим", восстановлено в полном объеме в пяти муниципальных образованиях. Аэропорт и паромная переправа работают в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

В течение недели оценочная комиссия будет осматривать жилье сахалинцев, пострадавшее от тайфуна, отметили в МЧС.

Мощный циклон "Талим" подошел к Сахалину во второй половине дня 18 сентября. За это время в южной части острова выпало от 40% до 100% месячной нормы осадков, скорость ветра на Сахалине достигала 30 м/с, на южных островах Курильского архипелага - до 35 м/с.

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