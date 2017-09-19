Нарушенное тайфуном электроснабжение пяти населенных пунктов Сахалина восстановлено

ТАСС, 19 сентября. Электроснабжение, нарушенное тайфуном "Талим" на Сахалине, восстановлено в полном объеме в пяти населенных пунктах. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"На всей территории Сахалинской области электроснабжение, нарушенное тайфуном "Талим", восстановлено в полном объеме в пяти муниципальных образованиях. Аэропорт и паромная переправа работают в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

В течение недели оценочная комиссия будет осматривать жилье сахалинцев, пострадавшее от тайфуна, отметили в МЧС.

Мощный циклон "Талим" подошел к Сахалину во второй половине дня 18 сентября. За это время в южной части острова выпало от 40% до 100% месячной нормы осадков, скорость ветра на Сахалине достигала 30 м/с, на южных островах Курильского архипелага - до 35 м/с.