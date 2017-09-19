Спасатели нашли на Эльбрусе тела пяти пропавших в разные годы альпинистов

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НАЛЬЧИК, 19 сентября. /ТАСС/. Спасатели в течение нескольких дней обнаружили на западной вершине Эльбруса тела пятерых альпинистов, пропавших там в разные годы. Об этом сообщил ТАСС замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.
"Только 19 сентября на западной вершине Эльбруса на высоте примерно 5,5 тыс. метров над уровнем моря спасатели обнаружили тела трех альпинистов, которые пропали там в разные годы. А в конце прошлой недели были обнаружены еще двое пропавших", - сказал Хаджиев.
По его словам, ведутся поиски еще двух альпинистов. "В эти дни мы возобновили поиски альпиниста из США, который пропал на Эльбрусе в середине июня. Также наши сотрудники пытаются установить местонахождение россиянина Скрябина, который не вернулся с восхождения прошлым летом", - сказал он.
"В данное время на Эльбрусе наблюдается обильное таяние, в результате чего и удалось найти столько человек", - пояснил собеседник агентства.