Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спасатели нашли на Эльбрусе тела пяти пропавших в разные годы альпинистов

Общество Безопасная жизнь
19 сентября, 16:56 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 19, сентября. /ТАСС

На горе в данный момент наблюдается сильное таяние, что помогло спасателям в поисках

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 19 сентября. /ТАСС/. Спасатели в течение нескольких дней обнаружили на западной вершине Эльбруса тела пятерых альпинистов, пропавших там в разные годы. Об этом сообщил ТАСС замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.

"Только 19 сентября на западной вершине Эльбруса на высоте примерно 5,5 тыс. метров над уровнем моря спасатели обнаружили тела трех альпинистов, которые пропали там в разные годы. А в конце прошлой недели были обнаружены еще двое пропавших", - сказал Хаджиев.

По его словам, ведутся поиски еще двух альпинистов. "В эти дни мы возобновили поиски альпиниста из США, который пропал на Эльбрусе в середине июня. Также наши сотрудники пытаются установить местонахождение россиянина Скрябина, который не вернулся с восхождения прошлым летом", - сказал он.

"В данное время на Эльбрусе наблюдается обильное таяние, в результате чего и удалось найти столько человек", - пояснил собеседник агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Карачаево-Черкесия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп: США будут вынуждены "полностью уничтожить" КНДР в случае угрозы
2
ЕСПЧ не будет пересматривать свое решение по делу о теракте в Беслане
3
Россия привлекла внимание ООН к нарушениям прав человека в США, ЕС и на Украине
4
СМИ: Меланья Трамп дала Хорватии сутки на то, чтобы убрать из Загреба билборды с ее фото
5
Ространснадзор подал в суд на омского водителя, который бесплатно возит односельчан
6
Трамп: мировое сообщество должно отвергнуть угрозы суверенитету, в том числе на Украине
7
Минобороны РФ призвало США и оппозицию не мешать борьбе сирийских войск с террористами
Темы дня
Новости партнеров
Реклама