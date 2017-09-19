Спасатели нашли двух женщин, заблудившихся в лесу в Сестрорецке Ленинградской области

ТАСС, 19 сентября. Две женщины, заблудившиеся в лесу в Сестрорецке, найдены живыми. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

"В лесном массиве в Сестрорецке заблудились две женщины, 1954 и 1962 годов рождения. В поисковой операции приняли участие сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, поисково-спасательной службы города, Невского спасательного центра МЧС и волонтеры добровольного поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", - сказали в пресс-службе.

Операцию осложняли плохая погода и болотистая местность, где шли поиски. Тем не менее, пострадавших удалось отыскать. "Для их медицинского обследования был задействован вертолет центра "Хели драйв", - добавили в МЧС.