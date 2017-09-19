Спасатели нашли двух женщин, заблудившихся в лесу в Сестрорецке Ленинградской области

СБР надеется на объективное отношение IBU к российским биатлонистамСпорт 19 сентября, 16:50
Рогозин: ГЛОНАСС сравняется с GPS по точности после запуска новых спутниковКосмос 19 сентября, 16:45
Грузооборот транспорта в России за 8 месяцев вырос на 7,3%Транспорт 19 сентября, 16:42
Численность моржей на Земле Франца-Иосифа приблизилась к предпромысловойНаука 19 сентября, 16:26
Мощи святого Димитрия Солунского доставили в Екатеринбург из ГрецииНовости Урала 19 сентября, 16:17
Общие прения 72-й сессии Генассамблеи ООН. День первый. ВидеотрансляцияМеждународная панорама 19 сентября, 16:05
Бывший теннисист Андреев вошел в тренерский штаб сборной России на постоянной основеСпорт 19 сентября, 16:02
СБР устроит на Играх-2018 результат не хуже того, что был показан в СочиСпорт 19 сентября, 16:02
Проект госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы в ноябре представят ПутинуАрмия и ОПК 19 сентября, 15:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 19 сентября. Две женщины, заблудившиеся в лесу в Сестрорецке, найдены живыми. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
"В лесном массиве в Сестрорецке заблудились две женщины, 1954 и 1962 годов рождения. В поисковой операции приняли участие сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, поисково-спасательной службы города, Невского спасательного центра МЧС и волонтеры добровольного поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", - сказали в пресс-службе.
Операцию осложняли плохая погода и болотистая местность, где шли поиски. Тем не менее, пострадавших удалось отыскать. "Для их медицинского обследования был задействован вертолет центра "Хели драйв", - добавили в МЧС.