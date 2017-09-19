Пиротехники МЧС уничтожили авиабомбу времен войны весом 50 кг в Крыму

Минтранс РФ не получал от Украины уведомления о штрафах для российских авиакомпанийЭкономика и бизнес 19 сентября, 18:20
Показ "Матильды" на "Кино Экспо" в Петербурге перенесли на 20 сентябряКультура 19 сентября, 18:13
Суд обязал "Укргаздобычу" выплатить более $7,5 млн "дочке" Сбербанка по кредитуЭкономика и бизнес 19 сентября, 18:09
ЕСПЧ не будет пересматривать свое решение по делу о теракте в БесланеОбщество 19 сентября, 17:53
Трудовые мигранты "китайской Кремниевой долины" лишились жильяСоциальная ответственность 19 сентября, 17:46
Ученые обнаружили способность гриба разлагать пластикСоциальная ответственность 19 сентября, 17:38
В Элисте прошел окружной этап по ЮФО конкурса "СМИротворец"Новости партнеров 19 сентября, 17:34
Расширяя присутствие: в Израиле появилась первая постоянная база армии СШАМеждународная панорама 19 сентября, 17:30
Трамп: США будут вынуждены "полностью уничтожить" КНДР в случае угрозыМеждународная панорама 19 сентября, 17:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 19 сентября. Авиабомба времен Великой Отечественной войны, найденная в Джанкойском районе вблизи мыса Безымянный, уничтожена специалистами МЧС РФ в Крыму, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе республиканского главка ведомства.
"Взрывоопасный предмет был идентифицирован как фугасная авиационная бомба весом 50 кг. Перед пиротехническим подразделением стояла задача извлечь его из земли таким образом, чтобы не спровоцировать взрыв, ведь авиабомба сохранилась в боевом состоянии", - сказали в пресс-службе.
Авиабомба была извлечена из земли, перевезена спецавтомобилем на полигон и уничтожена. Пиротехники повторно обследовали место ее обнаружения и не нашли других боеприпасов.