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Сотрудники ГУ МЧС по Северной Осетии спасли теленка, провалившегося в канализационный люк

Общество Безопасная жизнь
19 сентября, 17:30 UTC+3 ТАСС

Один спасатель спустился в люк, чтобы обвязать теленка веревкой, а его коллеги вытянули животное

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ТАСС, 19 сентября. Сотрудники Главного управления МЧС по Республике Северная Осетия - Алания спасли теленка, провалившегося в канализационный люк в поселке Спутник. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.

"Сообщение о провалившемся в канализационный люк поступило в службу спасения от очевидцев. На место происшествия выехали дежурные смены Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России и Республиканской профессиональной поисково-спасательной службы", - сказал собеседник агентства.

В люк за теленком спустился спасатель, чтобы обвязать его веревкой, остальные спасатели вытянули животное, которое позже было передано хозяевам.

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