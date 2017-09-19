Сотрудники ГУ МЧС по Северной Осетии спасли теленка, провалившегося в канализационный люк

ТАСС, 19 сентября. Сотрудники Главного управления МЧС по Республике Северная Осетия - Алания спасли теленка, провалившегося в канализационный люк в поселке Спутник. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.

"Сообщение о провалившемся в канализационный люк поступило в службу спасения от очевидцев. На место происшествия выехали дежурные смены Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России и Республиканской профессиональной поисково-спасательной службы", - сказал собеседник агентства.

В люк за теленком спустился спасатель, чтобы обвязать его веревкой, остальные спасатели вытянули животное, которое позже было передано хозяевам.