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МЧС: в Улан-Удэ произошло 33 поджога с начала года

Общество Безопасная жизнь
19 сентября, 17:50 UTC+3 ТАСС

Обычно поджигателей обнаруживали в момент совершения преступления

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 19 сентября. Сотрудники ГУ МЧС РФ по Бурятии зафиксировали 33 поджога в столице республики с начала года. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"С начала года в Улан-Удэ произошло 33 поджога, все материалы проверок по фактам пожаров переданы в органы внутренних дел", - сказал представитель министерства.

Чаще всего поджигатели выбирали целью жилые дома, дачи, транспортные средства, сено и объекты торговли. Также пожарные отмечают, что обычно виновных в поджогах обнаруживали в момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения. Наказание за поджог может достигать пяти лет лишения свободы.

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