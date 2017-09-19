МЧС: в Улан-Удэ произошло 33 поджога с начала года

Минтранс РФ не получал от Украины уведомления о штрафах для российских авиакомпанийЭкономика и бизнес 19 сентября, 18:20
Показ "Матильды" на "Кино Экспо" в Петербурге перенесли на 20 сентябряКультура 19 сентября, 18:13
Суд обязал "Укргаздобычу" выплатить более $7,5 млн "дочке" Сбербанка по кредитуЭкономика и бизнес 19 сентября, 18:09
ЕСПЧ не будет пересматривать свое решение по делу о теракте в БесланеОбщество 19 сентября, 17:53
Трудовые мигранты "китайской Кремниевой долины" лишились жильяСоциальная ответственность 19 сентября, 17:46
Ученые обнаружили способность гриба разлагать пластикСоциальная ответственность 19 сентября, 17:38
В Элисте прошел окружной этап по ЮФО конкурса "СМИротворец"Новости партнеров 19 сентября, 17:34
Расширяя присутствие: в Израиле появилась первая постоянная база армии СШАМеждународная панорама 19 сентября, 17:30
Трамп: США будут вынуждены "полностью уничтожить" КНДР в случае угрозыМеждународная панорама 19 сентября, 17:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 19 сентября. Сотрудники ГУ МЧС РФ по Бурятии зафиксировали 33 поджога в столице республики с начала года. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"С начала года в Улан-Удэ произошло 33 поджога, все материалы проверок по фактам пожаров переданы в органы внутренних дел", - сказал представитель министерства.
Чаще всего поджигатели выбирали целью жилые дома, дачи, транспортные средства, сено и объекты торговли. Также пожарные отмечают, что обычно виновных в поджогах обнаруживали в момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения. Наказание за поджог может достигать пяти лет лишения свободы.