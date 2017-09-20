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Потери от чрезвычайных ситуаций и пожаров в России в этом году сократились

Общество Безопасная жизнь
20 сентября, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

В 2017 году при катастрофах и бедствиях были спасены жизни более 147 тыс. человек

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков заявил о сокращении потерь от чрезвычайных ситуаций и пожаров в этом году.

"В 2017 году сокращено число чрезвычайных ситуаций, количество техногенных пожаров и потери от них", - сообщил он во время "правительственного часа" в Государственной думе. Вместе с тем он напомнил, что удары стихии в этом году приводили к катастрофическим последствиям в ряде регионов. "Происходили подтопления населенных пунктов, дождевые паводки, крупные природные пожары, нарушения энергоснабжения, связи, транспортного сообщения, разрушения жилых домов и объектов социальной инфраструктуры", - сказал он.

Министр сообщил, что благодаря профессиональной работе спасателей и пожарных спасены жизни более 147 тыс. человек при катастрофах и бедствиях. "Ликвидировано 165 крупномасштабных чрезвычайных ситуаций в различных регионах страны. Потушено более 84 тыс. техногенных пожаров на промышленных предприятиях, в жилых домах и других объектах", - уточнил глава МЧС.

По оценке Пучкова, система реагирования обеспечила оперативное восстановление условий жизнедеятельности населения в результате аномальных погодных явлений в Адыгее, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае, Москве, Приморском крае, Сахалинской области, Камчатском крае, Саратовской и Самарской областях и других регионах. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России провели более 70 тыс. спасательных работ при ДТП, в ходе которых была оказана оперативная помощь более чем 30 тыс.пострадавших. Количество происшествий на воде снижено на треть.

"Свой вклад в спасение людей внесли саперы МЧС России. Они обезвредили почти 40 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе более тысячи авиабомб времен Великой Отечественной войны", - сказал глава министерства. Кроме того, самолетами МЧС была проведена санитарная эвакуация свыше 700 человек.

Оказана международная помощь, общий объем гуманитарных грузов превысил 11 тыс. тонн. Авиация МЧС России работала на тушении природных пожаров в Чили, Сербии и Армении. Проведена эвакуация российских граждан из Йемена, Нидерландов, Италии и других государств.

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