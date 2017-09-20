Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 700 тыс. объектов выведены из-под контроля пожарного надзора

Общество Безопасная жизнь
20 сентября, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Глава МЧС Владимир Пучков пояснил, что ведомство перешло от задач по выявлению нарушений и наложению административных санкций к партнерским отношениям

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. МЧС России устранило сплошные проверки объектов по соблюдению требований пожарной безопасности, из-под контроля выведены более 700 тыс. объектов. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков на "правительственном часе" в Госдуме.

"Устранены сплошные проверки подконтрольных субъектов. Мероприятия по надзору в основном осуществляются на критически важных и опасных производственных объектах, объектах жизнеобеспечения, здравоохранения, социальной сферы, образования, а также в детских оздоровительных лагерях", - сказал Пучков.

Он пояснил, что МЧС России перешло от задач по выявлению нарушений и наложению административных санкций к партнерским отношениям, которые базируются на методах консультаций и обучения хозяйствующих субъектов. "Предпринятые меры позволили вывести из-под надзора более 700 тыс. объектов низкой категории риска. На них возникновение техногенных происшествий маловероятно. Внеплановые проверки проводятся только в исключительных случаях, связанных с угрозой жизни и здоровью людей", - подчеркнул глава МЧС.

Он также сообщил, что отменены чрезмерные штрафные санкции в области пожарной безопасности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Пучков, Владимир Андреевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская утверждает, что православный активист Калинин задержан после ее обращения
2
РЖД запустили регулярное движение грузовых поездов в обход Украины
3
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
4
Терентьев: комиссия спортсменов МПК еще в марте указывала на махинации британцев
5
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
6
Премьер Испании считает операцию в Каталонии обоснованной
7
Владелец Бинбанка рассказал о причинах санации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама