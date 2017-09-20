Более 700 тыс. объектов выведены из-под контроля пожарного надзора

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. МЧС России устранило сплошные проверки объектов по соблюдению требований пожарной безопасности, из-под контроля выведены более 700 тыс. объектов. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков на "правительственном часе" в Госдуме.
"Устранены сплошные проверки подконтрольных субъектов. Мероприятия по надзору в основном осуществляются на критически важных и опасных производственных объектах, объектах жизнеобеспечения, здравоохранения, социальной сферы, образования, а также в детских оздоровительных лагерях", - сказал Пучков.
Он пояснил, что МЧС России перешло от задач по выявлению нарушений и наложению административных санкций к партнерским отношениям, которые базируются на методах консультаций и обучения хозяйствующих субъектов. "Предпринятые меры позволили вывести из-под надзора более 700 тыс. объектов низкой категории риска. На них возникновение техногенных происшествий маловероятно. Внеплановые проверки проводятся только в исключительных случаях, связанных с угрозой жизни и здоровью людей", - подчеркнул глава МЧС.
Он также сообщил, что отменены чрезмерные штрафные санкции в области пожарной безопасности.