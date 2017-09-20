Авиация МЧС получит 12 самолетов Бе-200 до 2025 года

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Двенадцать самолетов-амфибий Бе-200ЧС поступят на вооружение МЧС России до 2025 года. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков, выступая в Госдуме в рамках "правительственного часа".

"До конца 2018 года МЧС России получит шесть современных самолетов Бе-200 ЧС, а в период до 2025 года - еще шесть таких же модернизированных самолетов-амфибий", - сказал министр.

Он отметил, что в подразделения МЧС по всей стране активно поступают новая современная техника и спасательные технологии. "На вооружение поступают многоцелевые авиационно-спасательные технологии на базе самолетов Sukhoi Superjet 100, вертолетов Ми-8МВТ, а также пожарные машины с улучшенными характеристиками, робототехнические средства, беспилотная авиация и многое другое исключительно российского производства", - сказал министр.

По его словам, современная техника позволяет поднимать уровень оснащенности и улучшать качество реагирования подразделений МЧС.

По словам Пучкова, в Красноярске создан комплексный авиационно-спасательный центр. Он уже получил новые самолеты Бе-200ЧС, выпущенные в 2017 году. Центр выполнил задачи по защите населенных пунктов и социальной инфраструктуры от природных пожаров. "На постоянном дежурстве самолет Ил-76 и сибирские спасатели, аттестованные в прошлом году по методике ИНСАРАГ [Международная консультативная группа по вопросам поиска и спасения, создана в 1991 году под эгидой ООН]. Этот проект реализован в рамках ООН "Глобальный радиус" и направлен на прикрытие Сибири, Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал глава МЧС.

По его словам, организовано дежурство вертолетных звеньев в 21 субъекте страны для авиационного обеспечения спасательных работ, защиты населенных пунктов от пожаров и эвакуации пострадавших.