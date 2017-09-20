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Более 80 млн человек получают от МЧС России оповещения в случае ЧС

Общество Безопасная жизнь
20 сентября, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Летом 2017 года были внесены изменения в соответствующие законы, которые гарантируют участие всех операторов сотовой связи и других информационных систем в доведении информации до граждан

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 80 млн человек охвачены системой оповещения и информирования населения МЧС России. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков, отвечая на вопросы депутатов Госдумы в рамках "правительственного часа".

"Мы продолжаем развивать совместно с регионами всероссийскую комплексную систему информирования населения. Уже более 80 миллионов человек получают всю необходимую информацию", - сказал министр.

Он сообщил, что 7 июня 2017 года внесены изменения в соответствующие федеральные законы, которые гарантируют участие всех операторов сотовой связи и других информационных систем в доведении информации до граждан.

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