Более 80 млн человек получают от МЧС России оповещения в случае ЧС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 80 млн человек охвачены системой оповещения и информирования населения МЧС России. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков, отвечая на вопросы депутатов Госдумы в рамках "правительственного часа".

"Мы продолжаем развивать совместно с регионами всероссийскую комплексную систему информирования населения. Уже более 80 миллионов человек получают всю необходимую информацию", - сказал министр.

Он сообщил, что 7 июня 2017 года внесены изменения в соответствующие федеральные законы, которые гарантируют участие всех операторов сотовой связи и других информационных систем в доведении информации до граждан.