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В Ростове потушен крупный пожар в частном секторе

Общество Безопасная жизнь
20 сентября, 17:43 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 20, сентября. /ТАСС

В результате возгорания один частный дом сгорел, еще два частично пострадали

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сентября. /ТАСС/. Пожар в частном секторе в Ростове-на-Дону потушен, сообщила ТАСС в среду официальный представитель ГУ МЧС по Ростовской области Марина Чернявская.

"В 15:15 пожар был полностью потушен. Полностью сгорел один частный дом, еще два пострадали частично", - сказала она.

Как сообщалось ранее, пожар начался в 11:52, огнем были охвачены три частных дома, общая площадь возгорания достигала 250 кв. метров. Пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы 42 человека, в распоряжении которых было 12 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

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