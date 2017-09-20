В Ростове потушен крупный пожар в частном секторе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сентября. /ТАСС/. Пожар в частном секторе в Ростове-на-Дону потушен, сообщила ТАСС в среду официальный представитель ГУ МЧС по Ростовской области Марина Чернявская.

"В 15:15 пожар был полностью потушен. Полностью сгорел один частный дом, еще два пострадали частично", - сказала она.

Как сообщалось ранее, пожар начался в 11:52, огнем были охвачены три частных дома, общая площадь возгорания достигала 250 кв. метров. Пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы 42 человека, в распоряжении которых было 12 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.