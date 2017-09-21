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Пострадавших альпинистов эвакуируют с Казбека в Северной Осетии в течение дня

Общество Безопасная жизнь
21 сентября, 9:45 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 21, сентября. /ТАСС

Жизни альпинистов ничто не угрожает

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ВЛАДИКАВКАЗ, 21 сентября. /ТАСС/. Спасатели начали эвакуацию пострадавших на горе Казбек в Северной Осетии альпинистов. Операцию планируется завершить в четверг, жизни пострадавших угрозы нет, сообщило ГУ МЧС по республике.

"Как оказалось, пострадавших трое, а не четверо, как заявлялось ранее. Двое из них получили небольшие повреждения, они уже спускаются. Третьего доставил на равнину вертолет МЧС", - говорится в сообщении.

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