Жительница Биробиджана спасла тонувшего пятилетнего ребенка

ТАСС, 21 сентября. МЧС представит к награде 26-летнюю жительницу Биробиджана, спасшую утопавшего пятилетнего мальчика, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Еврейской автономной области.

"Людмила Кучерявская, став случайным свидетелям, спасла из воды пятилетнего мальчика. В настоящее время Главным управлением МЧС России по Еврейской автономной области готовятся документы на представление ее к награде", - сказали в ведомстве.

Происшествие случилось на загородной турбазе. Прогуливаясь по берегу, Людмила увидела, как ребенок упал в воду с понтонного моста.

"Я прыгнула в воду и подплыла к малышу так, чтобы он смог ухватиться за мою шею. На помощь мне в воду прыгнули еще двое взрослых - мужчина подталкивал меня к берегу, другая женщина плыла рядом и помогала успокаивать паникующего мальчишку. На берегу мы передали ребенка родителям, которые немедленно повезли его домой", - цитируют спасительницу в МЧС.

В ведомстве отмечают, что женщина не в первый раз спасает утопающего: около десяти лет назад она вытащила из деревенского пруда упавшего туда мальчика