Спасатели ищут пятерых грибников, пропавших в лесах Хабаровского края

ТАСС, 21 сентября. Три операции по поиску пятерых грибников проходят на территории Хабаровского края, сообщили в четверг ТАСС в краевом главке МЧС РФ.

"В настоящее время спасатели Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России проводят поисковые работы сразу в трех местах на территории Комсомольска-на-Амуре и его окрестностях", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, трое грибников пропали на протоке Шарголь реки Амур в окрестностях города Юность, еще один заблудился в районе садового товарищества "Луч" Комсомольского района, пятого грибника ищут около дороги поселок Галечный - поселок Боктор в том же районе. Поиски пока не принесли результатов. "Во всех поисковых работах спасатели активно взаимодействуют с сотрудниками полиции, местными жителями", - отметили в МЧС