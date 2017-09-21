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Спасатели ищут пятерых грибников, пропавших в лесах Хабаровского края

Общество Безопасная жизнь
21 сентября, 10:56 UTC+3

В ходе всех поисковых работ спасатели активно взаимодействуют с сотрудниками полиции и местными жителями

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ТАСС, 21 сентября. Три операции по поиску пятерых грибников проходят на территории Хабаровского края, сообщили в четверг ТАСС в краевом главке МЧС РФ.

"В настоящее время спасатели Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России проводят поисковые работы сразу в трех местах на территории Комсомольска-на-Амуре и его окрестностях", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, трое грибников пропали на протоке Шарголь реки Амур в окрестностях города Юность, еще один заблудился в районе садового товарищества "Луч" Комсомольского района, пятого грибника ищут около дороги поселок Галечный - поселок Боктор в том же районе. Поиски пока не принесли результатов. "Во всех поисковых работах спасатели активно взаимодействуют с сотрудниками полиции, местными жителями", - отметили в МЧС

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