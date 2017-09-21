Сотрудники МЧС почти две недели ищут в лесах Приамурья пропавшего грибника

ТАСС, 21 сентября. Поиски грибника, пропавшего 8 сентября в Тындинском районе Приамурья, пока не дали результатов. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"Для оказания помощи в поисковых работах на место были направлены кинологические расчеты МЧС. Спасатели прибыли на место и подключились к операции. В настоящее время поиски результатов не принесли и будут продолжены", - сказали в пресс-службе.

Также в поисках участвуют полицейские, волонтеры и поисково-спасательная группа Амурского центра гражданской защиты. Штаб операции находится в поселке Юктали.