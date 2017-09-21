Пожарные спасли от огня двоих детей в жилом доме в поселке Яя в Кузбассе

ТАСС, 21 сентября. Двое детей спасены на пожаре, произошедшем в частном жилом доме в поселке Яя в Кемеровской области, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Звонок о пожаре в оперативную службу поступил от соседей. Они сообщили, что горит крыша дома и надворных построек, из окон идет дым. Прибывшим пожарным очевидцы сообщили, что в доме находятся дети. Из-за того, что вход в дом был полностью охвачен пламенем, пожарные проникли внутрь через окно", - сказали в пресс-службе.

Трехлетний мальчик и полугодовалая девочка были обнаружены в одной из комнат. Они были эвакуированы и переданы врачам скорой помощи. Пожар ликвидирован.