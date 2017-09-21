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Пожарные ликвидировали крупное возгорание на заводе в селе Коммунар в Хакасии

Общество Безопасная жизнь
21 сентября, 12:55 UTC+3 ТАСС

Площадь возгорания в электромеханическом цеху составила 240 кв. метров

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ТАСС, 21 сентября. Крупный пожар в электромеханическом цеху в селе Коммунар в Хакасии ликвидирован, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ.

"В селе Коммунар Ширинского района загорелся электромеханический цех. На момент прибытия огнеборцев здание горело изнутри на площади 240 кв. метров. Сторож находился на месте пожара. Развитию огня способствовало позднее обнаружение загорания", - сказали в ведомстве.

Предварительная причина возгорания - нарушение правил эксплуатации электроприборов. В ликвидации участвовали 18 пожарных и пять единиц техники. По данным главка, с начала года в Хакасии зарегистрировано 444 пожара.

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