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Еще трое альпинистов эвакуированы с Казбека в Северной Осетии

Общество Безопасная жизнь
21 сентября, 14:52 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 21, сентября. /ТАСС

Двое эвакуированных получили незначительные травмы, у третьей - обморожение ног

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ВЛАДИКАВКАЗ, 21 сентября. /ТАСС/. Вертолет МЧС эвакуировал еще троих альпинистов с горы Казбек в Северной Осетии. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Северной Осетии.

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"У двоих эвакуированных незначительные травмы, у третьей девушки обморожение ног. Оставшиеся члены группы - четыре человека - будут спускаться пешком вместе со спасателями", - говорится в сообщении. Ранее тот же вертолет доставил 42-летнего альпиниста.

В четверг в республиканское ГУ МЧС поступила информация о том, что альпинисты при спуске с вершинного купола горы Казбек (5033 метров) сорвались на снежно-ледовом склоне. Они получили травмы различной тяжести.

Один из участников группы из-за полученных травм не мог передвигаться самостоятельно. Над ним была разбита палатка и оставлен дежурный. Двое других пострадавших с остальными участниками группы спустились в базовый лагерь. Группа перед выходом на маршрут прошла регистрацию в Северо-Осетинском поисково-спасательном отряде МЧС России.

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