Пожар на Талнахской обогатительной фабрике потушен

КРАСНОЯРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Пожар на Талнахской обогатительной фабрике (принадлежит "Норникелю") в Норильске на севере Красноярского края потушен. Об этом сообщили в четверг ТАСС в региональном главке МЧС.

"Пожар потушен. Его площадь составила 500 кв. метров", - сообщил представитель ведомства. Причины возгорания устанавливаются.

21 сентября на фабрике загорелась кровля измельчительно-флотационнного цеха. Пострадавших нет, оборудованию предприятия ущерб не нанесен.

Талнахская обогатительная фабрика была запущена в 1981 году. После запуска второго комплекса в 2016 году предприятие может переработать до 10 млн тонн медно-никелевой руды в год.