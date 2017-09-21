Пожар на Талнахской обогатительной фабрике потушен

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КРАСНОЯРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Пожар на Талнахской обогатительной фабрике (принадлежит "Норникелю") в Норильске на севере Красноярского края потушен. Об этом сообщили в четверг ТАСС в региональном главке МЧС.
"Пожар потушен. Его площадь составила 500 кв. метров", - сообщил представитель ведомства. Причины возгорания устанавливаются.
21 сентября на фабрике загорелась кровля измельчительно-флотационнного цеха. Пострадавших нет, оборудованию предприятия ущерб не нанесен.
Талнахская обогатительная фабрика была запущена в 1981 году. После запуска второго комплекса в 2016 году предприятие может переработать до 10 млн тонн медно-никелевой руды в год.