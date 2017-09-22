Спасатели ищут туриста, запросившего помощи на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 22 сентября. /ТАСС/. Спасатели выдвинулись на помощь туристу, который запросил помощи со склона горы Эльбрус, почувствовав недомогание. Он находится на высоте более 5 тыс. метров. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе управления МЧС по Кабардино-Балкарии (КБР).

"В 11:15 мск 22 сентября в ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус при восхождении альпинист почувствовал недомогание и попросил о помощи (высота 5,1 тыс. метров)", - говорится в сообщении.

На место выдвинулись шесть сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.