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Сотрудники МЧС ищут рыбака, пропавшего в районе мыса Бриннера в Приморье

Общество Безопасная жизнь
22 сентября, 12:26 UTC+3

Ранее поиски пропавшего вели его родственники, местные жители и полиция

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ТАСС, 22 сентября. Спасатели подключились к поискам рыбака, который пропал в районе мыса Бриннера в Приморье, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.

"Поступило обращение полиции с просьбой об оказании помощи в поиске жителя Кавалеровского района, 1951 года рождения, который 17 сентября отправился на рыбалку в районе мыса Бриннера Дальнегорского муниципального района и до настоящего времени не вернулся. Поиски, проводимые родственниками, местными жителями и полицией результата не дали", - сказали в пресс-службе.

На место выехали сотрудники Находкинского поисково-спасательного отряда "Рудная Пристань". Они обследовали 48 км береговой черты и 100 км водной поверхности. Следов пропавшего обнаружить пока не удалось, поиски будут продолжены, подчеркнули в МЧС.

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