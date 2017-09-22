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Спасатели на вертолете эвакуировали с Эльбруса двух альпинистов из Краснодара

Общество Безопасная жизнь
22 сентября, 13:53 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 22, сентября. /ТАСС

Один из альпинистов почувствовал себя плохо

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НАЛЬЧИК, 22 сентября. /ТАСС/. Спасатели на вертолете забрали со склона Эльбруса двух попросивших о помощи альпинистов из Краснодара. Об этом в пятницу сообщил ТАСС заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС Альберт Хаджиев.

"Альпинисты из Краснодара, отец и сын, шли на восхождение на Эльбрус. Заночевали на высоте 5,1 тыс. метров над уровнем моря. Утром сын обнаружил, что отец себя плохо чувствует, и позвал нас на помощь. Так как в эти дни на склонах Эльбруса работает частный вертолет (он ищет американского альпиниста, пропавшего на Эльбрусе в начале лета - прим. ТАСС), нам удалось спустить пострадавшего на нем в Терскол", - рассказал Хаджиев.

Ранее в пятницу в пресс-службе управления МЧС по Кабардино-Балкарии сообщили, что спасатели выдвинулись к туристу, который попросил о помощи на склоне горы Эльбрус, почувствовав недомогание. Сообщалось, что он находится на высоте более 5 тыс. метров.

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