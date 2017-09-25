В Хабаровске ликвидирован пожар в цехе по производству стеклопакетов

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ХАБАРОВСК, 25 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Подразделения пожарных Хабаровска ликвидировали пожар в производственном цехе в ночь на понедельник, его площадь составила 500 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Хабаровскому краю.
"Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания в цехе по производству стеклопакетов в Хабаровске и виновный устанавливаются", - сказали в пресс-службе.
По факту пожара проверку проводят сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России и оперативно-следственная группа. Для выяснения причин и места очага пожара привлечены специалисты Испытательной пожарной лаборатории по Хабаровскому краю.
Пожар возник за час до полуночи (17:00 мск в воскресенье) в производственном помещении цеха по производству стеклопакетов на улице Автономной, на его ликвидацию ушло пять часов и 40 минут. Всего для ликвидации пожара были задействованы 27 человек и 10 единиц техники.