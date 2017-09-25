Сотрудники МЧС спасли мужчину, упавшего в 300-метровую пропасть в горах Чечни

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ГРОЗНЫЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС провели операцию по спасению двадцатилетнего мужчины, упавшего в пропасть глубиной около 300 метров в Шатойском районе Чечни, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
"Трое жителей села Шаро-Аргун собирали лесные орехи в горной местности и один из них поскользнулся и упал в пропасть. Мужчина чудом остался жив: он прокатился по склону около 150 метров и смог зацепиться за дерево, дальше еще 150 метров крутого склона, сменяющегося обрывами и гравийной дорогой. Не зацепись он за дерево, трагедии было бы не избежать", - приводит пресс-служба слова начальника пожарной части № 19 по охране Шатойского района Халида Ахмадова.
Спасатели и пожарные спустились по склону к пострадавшему с помощью альпинистского снаряжения. Было принято решение спустить пострадавшего на специальных носилках вниз по склону к автодороге. Мужчина был доставлен в больницу, уточнили в ведомстве.