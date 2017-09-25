Вертолет МЧС доставил женщину с Курил на лечение на Сахалин

ТАСС, 25 сентября. Женщина, которой требовалась срочная высококвалифицированная медпомощь, доставлена с Курил на Сахалин. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

"Из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Экипаж транспортировал пациентку из города Курильск в Южно-Сахалинск", - сказали в пресс-службе.

В полете женщину сопровождали врачи Сахалинской областной клинической больницы. По прилету она была передана скорой помощи для транспортировки в лечебное учреждение.