Вертолет МЧС доставил женщину с Курил на лечение на Сахалин

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ТАСС, 25 сентября. Женщина, которой требовалась срочная высококвалифицированная медпомощь, доставлена с Курил на Сахалин. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.
"Из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Экипаж транспортировал пациентку из города Курильск в Южно-Сахалинск", - сказали в пресс-службе.
В полете женщину сопровождали врачи Сахалинской областной клинической больницы. По прилету она была передана скорой помощи для транспортировки в лечебное учреждение.