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В Иркутске пожарные спасли шесть человек во время возгорания в кафе

Общество Безопасная жизнь
25 сентября, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Огнеборцы ликвидировали пожар в течение часа

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Шесть человек спасены из пожара, который возник в кафе в Иркутске, пострадавших нет. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Пожар в областном центре произошел в кафе на улице Литвинова. На момент прибытия пожарных в здании было сильное задымление. Звеном газодымозащитной службы со второго этажа спасено два человека, еще четверых посетителей кафе на первом этаже эвакуировали с помощью спасательных устройств", - сказали в пресс-службе.

Возгорание было ликвидировано в течение часа. Никто не пострадал, отметили в МЧС. Предварительная причина пожара - короткое замыкание на кухне кафе.

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