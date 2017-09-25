В Иркутске пожарные спасли шесть человек во время возгорания в кафе

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Шесть человек спасены из пожара, который возник в кафе в Иркутске, пострадавших нет. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Пожар в областном центре произошел в кафе на улице Литвинова. На момент прибытия пожарных в здании было сильное задымление. Звеном газодымозащитной службы со второго этажа спасено два человека, еще четверых посетителей кафе на первом этаже эвакуировали с помощью спасательных устройств", - сказали в пресс-службе.

Возгорание было ликвидировано в течение часа. Никто не пострадал, отметили в МЧС. Предварительная причина пожара - короткое замыкание на кухне кафе.