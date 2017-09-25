В Кузбассе сигнал пожарного извещателя позволил спасти мужчину из горящего дома

Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"Экономика и бизнес 25 сентября, 18:33
Первое в России экологическое "бойцовское" шоу пройдет в МосквеСоциальная ответственность 25 сентября, 18:23
Шевченко: женская сборная России по волейболу пока не на пике формыСпорт 25 сентября, 18:18
Политическое землетрясение: итоги парламентских выборов в ГерманииМеждународная панорама 25 сентября, 18:18
Индонезийские племена выступили против туризмаСоциальная ответственность 25 сентября, 18:03
Никифоров: "Почте России" нужна только регуляторная господдержка, финансовая не требуетсяЭкономика и бизнес 25 сентября, 17:38
СМИ: президент "Ювентуса" Аньелли отстранен от футбольной деятельности на один годСпорт 25 сентября, 17:36
Экспертный совет Минспорта удовлетворен подготовкой саночников к олимпийскому сезонуСпорт 25 сентября, 17:33
"Хочу играть в одной команде с сыном": династии на футбольном полеСпорт 25 сентября, 17:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Мужчина спасен при пожаре, произошедшем в жилом доме в поселке Темиртау Кемеровской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
"Сработавший во время пожара извещатель помог очевидцам вовремя обнаружить возгорание и оказать помощь хозяину горящего дома в поселке Темиртау Таштагольского района. Мужчина из-за травмы ноги не смог покинуть задымленное помещение и потерял сознание. Соседи попали внутрь дома и вынесли его на свежий воздух, а прибывшие пожарные ликвидировали возгорание", - сказали в пресс-службе.
Противопожарный извещатель в этом доме был установлен весной 2017 года во время областной акции "Безопасный дом". В рамках акции в домах людей с ограниченными возможностями, ветеранов, а также многодетных семей установлено около 10 тыс. извещателей, отметили в МЧС.
По данным ведомства, в домах, оборудованных датчиками, не было ни одного случая гибели и травматизма при пожарах.