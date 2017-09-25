В Кузбассе сигнал пожарного извещателя позволил спасти мужчину из горящего дома

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Мужчина спасен при пожаре, произошедшем в жилом доме в поселке Темиртау Кемеровской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"Сработавший во время пожара извещатель помог очевидцам вовремя обнаружить возгорание и оказать помощь хозяину горящего дома в поселке Темиртау Таштагольского района. Мужчина из-за травмы ноги не смог покинуть задымленное помещение и потерял сознание. Соседи попали внутрь дома и вынесли его на свежий воздух, а прибывшие пожарные ликвидировали возгорание", - сказали в пресс-службе.

Противопожарный извещатель в этом доме был установлен весной 2017 года во время областной акции "Безопасный дом". В рамках акции в домах людей с ограниченными возможностями, ветеранов, а также многодетных семей установлено около 10 тыс. извещателей, отметили в МЧС.

По данным ведомства, в домах, оборудованных датчиками, не было ни одного случая гибели и травматизма при пожарах.