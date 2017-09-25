Сотрудник МЧС спасли рыбаков, чью лодку унесло по течению Оби в Новосибирской области

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пятеро рыбаков спасены из лодки, которую унесло по течению Оби в Новосибирской области. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"В районе острова Медвежий на акватории реки Обь в Новосибирском районе были спасены пятеро рыбаков. У катера, в котором они находились, отказал двигатель. Закрепить якорь не получилось, весел на судне не было. Катер понесло вниз по течению, где практически невозможно избежать мели и камней", - рассказали в ведомстве.

Пока спасатели добирались до терпящих бедствие, они инструктировали их, как вести себя. К тому времени, когда их обнаружили, лодка прошла 20 км по течению. "Спасатели помогли запустить неисправный двигатель катера, заправили топливом и эвакуировали до лодочной станции в район Затона", - уточнили в МЧС.