Сотрудник МЧС спасли рыбаков, чью лодку унесло по течению Оби в Новосибирской области

Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"Экономика и бизнес 25 сентября, 18:33
Первое в России экологическое "бойцовское" шоу пройдет в МосквеСоциальная ответственность 25 сентября, 18:23
Шевченко: женская сборная России по волейболу пока не на пике формыСпорт 25 сентября, 18:18
Политическое землетрясение: итоги парламентских выборов в ГерманииМеждународная панорама 25 сентября, 18:18
Индонезийские племена выступили против туризмаСоциальная ответственность 25 сентября, 18:03
Никифоров: "Почте России" нужна только регуляторная господдержка, финансовая не требуетсяЭкономика и бизнес 25 сентября, 17:38
СМИ: президент "Ювентуса" Аньелли отстранен от футбольной деятельности на один годСпорт 25 сентября, 17:36
Экспертный совет Минспорта удовлетворен подготовкой саночников к олимпийскому сезонуСпорт 25 сентября, 17:33
"Хочу играть в одной команде с сыном": династии на футбольном полеСпорт 25 сентября, 17:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пятеро рыбаков спасены из лодки, которую унесло по течению Оби в Новосибирской области. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"В районе острова Медвежий на акватории реки Обь в Новосибирском районе были спасены пятеро рыбаков. У катера, в котором они находились, отказал двигатель. Закрепить якорь не получилось, весел на судне не было. Катер понесло вниз по течению, где практически невозможно избежать мели и камней", - рассказали в ведомстве.
Пока спасатели добирались до терпящих бедствие, они инструктировали их, как вести себя. К тому времени, когда их обнаружили, лодка прошла 20 км по течению. "Спасатели помогли запустить неисправный двигатель катера, заправили топливом и эвакуировали до лодочной станции в район Затона", - уточнили в МЧС.