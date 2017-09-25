Очевидец спас женщину из горящего дома в поселке Чаны Новосибирской области

Кого Ангела Меркель возьмет в правящую коалициюМеждународная панорама 25 сентября, 20:02
Сдать стадион и помочь "АвтоВАЗу": чем предстоит заняться врио главы Самарской областиПолитика 25 сентября, 19:56
Льды Арктики этим летом таяли быстрее обычногоСоциальная ответственность 25 сентября, 19:47
Итальянский посол вручил Михаилу Гусману орден за заслуги перед ИталиейОбщество 25 сентября, 19:38
Нулевой обработки почв недостаточно для уменьшения нитратного загрязненияСоциальная ответственность 25 сентября, 19:36
Рынок алкоголя пора упорядочить: бизнес и чиновники обсудили вопросы регулирования рынкаЭкономика и бизнес 25 сентября, 19:32
Клопп: футболисты "Ливерпуля" не питают иллюзий, матч со "Спартаком" будет сложнымСпорт 25 сентября, 19:30
Никарагуа подпишет Парижское соглашение по климатуСоциальная ответственность 25 сентября, 19:27
Эксперты: Telegram-каналы идеальны для пиара, но далеки от журналистикиОбщество 25 сентября, 19:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пожилая женщина спасена при пожаре, произошедшем в жилом доме в поселке Чаны Новосибирской области, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
"На пульт связи пожарной части поступило сообщение от жителей Чановского района о возгорании жилого дома. В момент возникновения пожара в квартире находилась женщина, 1937 года рождения. Увидев пожар, ее сосед не испугался дыма и кинулся спасать женщину через окно спальни. Через считанные минуты мужчина вытащил пенсионерку на свежий воздух", - сказали в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, женщина не пострадала. Огнем уничтожены ее вещи и деревянная веранда дома. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.