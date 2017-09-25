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Очевидец спас женщину из горящего дома в поселке Чаны Новосибирской области

Общество Безопасная жизнь
25 сентября, 19:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

В результате инцидента пенсионерка не пострадала, однако огонь уничтожил ее вещи и деревянную веранду дома

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пожилая женщина спасена при пожаре, произошедшем в жилом доме в поселке Чаны Новосибирской области, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"На пульт связи пожарной части поступило сообщение от жителей Чановского района о возгорании жилого дома. В момент возникновения пожара в квартире находилась женщина, 1937 года рождения. Увидев пожар, ее сосед не испугался дыма и кинулся спасать женщину через окно спальни. Через считанные минуты мужчина вытащил пенсионерку на свежий воздух", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, женщина не пострадала. Огнем уничтожены ее вещи и деревянная веранда дома. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

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