Очевидец спас женщину из горящего дома в поселке Чаны Новосибирской области

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пожилая женщина спасена при пожаре, произошедшем в жилом доме в поселке Чаны Новосибирской области, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"На пульт связи пожарной части поступило сообщение от жителей Чановского района о возгорании жилого дома. В момент возникновения пожара в квартире находилась женщина, 1937 года рождения. Увидев пожар, ее сосед не испугался дыма и кинулся спасать женщину через окно спальни. Через считанные минуты мужчина вытащил пенсионерку на свежий воздух", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, женщина не пострадала. Огнем уничтожены ее вещи и деревянная веранда дома. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.