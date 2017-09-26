МЧС начало повторный поиск мужчины, пропавшего в июле в Хабаровском крае

ТАСС, 26 сентября. Дополнительное подразделение спасателей отправлено в Амурский район Хабаровского края на поиск мужчины, который пропал в июле. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"Организованы повторные поисково-спасательные работы в районе поселка Литовко Амурского района, где, предположительно, пропал Константин Батов. В ближайшее время группа спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, в том числе кинологический расчет и волонтеры, железнодорожным транспортом отправляются в район", - сказали в ведомстве.

Поиски уже велись в июле этого года. Тогда было установлено, что мужчина вышел из поезда на станции поселка Литовко, не доехав до пункта назначения, и ушел в неизвестном направлении. Его местонахождение по-прежнему неизвестно.