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Более 1,5 тыс. боеприпасов времен ВОВ было уничтожено в Севастополе в 2017 году

Общество Безопасная жизнь
26 сентября, 16:00 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 26, сентября. /ТАСС

В частности, на территории года была обезврежена 61 авиационная бомба

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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны было уничтожено сотрудниками МЧС в Севастополе с начала 2017 года. Об этом сообщил во вторник на совместной пресс-конференции глав МЧС Крыма и Севастополя, организованной ТАСС в Севастополе, начальник ГУ МЧС по Севастополю Сергей Клименко.

"На территории города обезврежено около 1,5 тыс. боеприпасов, из них 61 авиационная бомба. Если говорить о прошлом годе, то это 4,2 тыс. боеприпасов и 121 авиабомба", - сказал Клименко.

Он напомнил, что боеприпасы в Севастополе уже более 70 лет находят во всех районах города, в том числе и в центре, и в районах жилой застройки. Например, в 2017 году на территории Исторического бульвара была обнаружена авиабомба весом 500 кг, пролежавшая в земле со времен войны в непосредственной близости от знаменитого музея "Панорама". Летом МЧС обезвредило немецкую магнитно-резонансную мину, найденную в Севастопольской бухте в центре города.

В свою очередь и. о. начальника ГУ МЧС по Республике Крым Сергей Садаклиев сказал, что в Крыму в 2017 году было обезврежено 263 боеприпаса. В то же время уже третий год специалисты центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России проводят работы по разминированию крепости Керчь XIX века, и в этом году на площади в 73 га было обнаружено почти 16 тыс. боеприпасов.

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