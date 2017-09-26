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Школьница из Иркутска награждена медалью за спасение провалившейся под лед подруги

Общество Безопасная жизнь
26 сентября, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Педагоги школы, в которой обучается ребенок, выразили благодарность инспектору МЧС за проведение в учебном заведении занятий по спасению утопающих

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Замначальника ГУ МЧС РФ по Иркутской области наградил пятиклассницу Арину Мокину ведомственной медалью за спасение утопавшей в Ангаре подруги. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе главка.

"Прошлой зимой во время прогулки с подругой по берегу Ангары одна из девочек провалилась под лед. Арина протянула подруге первую попавшуюся под руку корягу, вытащила ее из воды и позвала на помощь. Замначальника ГУ МЧС России по Иркутской области Виктор Пашков вручил Арине цветы и медаль "За спасение погибающих на водах", - сказали в ведомстве.

Об истории спасения стало известно только спустя полгода, когда в главк пришло письмо от педагогов школы. В них выражалась благодарность инспектору МЧС, который проводил со школьниками занятия по спасению утопающих.

"Эта история еще раз доказывает, что профилактическая работа с детьми не проходит даром. Беседы и занятия с детьми - часть работы государственных инспекторов МЧС. Арина действовала грамотно и решительно, при этом нужно отметить, что она все-таки рисковала своей жизнью, но не испугалась. Храбрость ребенка спасла жизнь другому", - цитируют в пресс-службе начальника отдела безопасности на водных объектах главка Дмитрия Миронова.

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