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В Бурятии 27 сентября пройдет проверка систем оповещения населения

Общество Безопасная жизнь
26 сентября, 16:41 UTC+3

Сингл "Внимание всем!" с речевым сопровождением повторится три раза

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 26 сентября. Специалисты МЧС проведут проверку комплексной системы экстренного оповещения населения в Бурятии в среду, 27 сентября. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ.

"27 сентября в Бурятии пройдет плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения. С 10:00 до 11:00 (местного времени) будут запущены электросирены для передачи сигнала "Внимание всем!" с речевым сопровождением. Сигнал повторится три раза", - сказали в ведомстве.

В МЧС просят жителей республики соблюдать спокойствие. Подобные проверки проходят в Бурятии ежемесячно. 

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