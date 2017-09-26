В Бурятии 27 сентября пройдет проверка систем оповещения населения

ТАСС, 26 сентября. Специалисты МЧС проведут проверку комплексной системы экстренного оповещения населения в Бурятии в среду, 27 сентября. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ.

"27 сентября в Бурятии пройдет плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения. С 10:00 до 11:00 (местного времени) будут запущены электросирены для передачи сигнала "Внимание всем!" с речевым сопровождением. Сигнал повторится три раза", - сказали в ведомстве.

В МЧС просят жителей республики соблюдать спокойствие. Подобные проверки проходят в Бурятии ежемесячно.