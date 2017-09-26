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Липецкие спасатели начали обучение сельских педагогов по проекту "Научись спасать жизнь!"

Общество Безопасная жизнь
26 сентября, 16:56 UTC+3

Более 30 педагогов принимают участие в 40-часовой программе обучения

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ТАСС, 26 сентября. Спасатели управления МЧС по Липецкой области присоединились ко Всероссийскому проекту "Научись спасать жизнь!", педагоги из сельских школ приступили к обучению по первой медицинской помощи. Об этом во вторник сообщили в Главном управлении регионального МЧС.

"Липецкая область присоединилась ко Всероссийскому проекту "Научись спасать жизнь!", началась подготовка инструкторов первой помощи по 40-часовой программе обучения. В ней принимают участие более 30 педагогов школ из всех муниципальных районов области. За пять дней они освоят навыки оказания первой медпомощи и психологической поддержки в различных ситуациях", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в ГУ МЧС по региону, успешно сдавшие экзамен педагоги получат удостоверение о прохождении курсов и станут инструкторами, что даст им право передать навыки первой медпомощи своим ученикам. Занятия проходят в региональном Центре последипломного образования, который оснащен современным оборудованием для отработки приемов сердечно-легочной реанимации, удаления инородного тела из дыхательных путей, остановки различных видов кровотечений.

Проект "Научись спасать жизнь!" инициирован Центром экстренной психологической помощи МЧС России совместно с Министерством здравоохранения РФ в 2015 году. В августе между управлением образования и науки Липецкой области, Главным управлением МЧС России по Липецкой области и управлением здравоохранения региона было заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве в обучении педагогов, учащихся школ, членов молодежных общественных организаций. В октябре в рамках Года гражданской обороны в системе МЧС России в учебных заведениях области планируется проведение открытых уроков, в ходе которых учащиеся смогут познакомиться с проектом "Научись спасать жизнь!" и освоить некоторые навыки оказания первой помощи и психологической поддержки.

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