Липецкие спасатели начали обучение сельских педагогов по проекту "Научись спасать жизнь!"

ТАСС, 26 сентября. Спасатели управления МЧС по Липецкой области присоединились ко Всероссийскому проекту "Научись спасать жизнь!", педагоги из сельских школ приступили к обучению по первой медицинской помощи. Об этом во вторник сообщили в Главном управлении регионального МЧС.

"Липецкая область присоединилась ко Всероссийскому проекту "Научись спасать жизнь!", началась подготовка инструкторов первой помощи по 40-часовой программе обучения. В ней принимают участие более 30 педагогов школ из всех муниципальных районов области. За пять дней они освоят навыки оказания первой медпомощи и психологической поддержки в различных ситуациях", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в ГУ МЧС по региону, успешно сдавшие экзамен педагоги получат удостоверение о прохождении курсов и станут инструкторами, что даст им право передать навыки первой медпомощи своим ученикам. Занятия проходят в региональном Центре последипломного образования, который оснащен современным оборудованием для отработки приемов сердечно-легочной реанимации, удаления инородного тела из дыхательных путей, остановки различных видов кровотечений.

Проект "Научись спасать жизнь!" инициирован Центром экстренной психологической помощи МЧС России совместно с Министерством здравоохранения РФ в 2015 году. В августе между управлением образования и науки Липецкой области, Главным управлением МЧС России по Липецкой области и управлением здравоохранения региона было заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве в обучении педагогов, учащихся школ, членов молодежных общественных организаций. В октябре в рамках Года гражданской обороны в системе МЧС России в учебных заведениях области планируется проведение открытых уроков, в ходе которых учащиеся смогут познакомиться с проектом "Научись спасать жизнь!" и освоить некоторые навыки оказания первой помощи и психологической поддержки.