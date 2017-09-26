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Летом 2017 года на пляжах Севастополя не произошло ни одного происшествия на воде

Общество Безопасная жизнь
26 сентября, 16:55 UTC+3

Данная статистика характерна только для официальных мест для купания

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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Летом 2017 года на официальных пляжах Севастополя не произошло ни одного происшествия на воде. Об этом во вторник на организованной ТАСС совместной пресс-конференции глав МЧС Крыма и Севастополя сообщил начальник главного управления МЧС по Севастополю Сергей Клименко.

"В 2017 году у нас произошло одиннадцать происшествий на воде, спасли 17 человек, погибло семь человек - это на три-четыре случая меньше, чем в прошлом году. Основные происшествия произошли вне зоны организованного отдыха, ни одного происшествия на воде в аттестованных местах для купания - это 43 пляжа - допущено не было, но у нас много диких мест, куда люди привыкли выезжать", - сказал Клименко.

По словам исполняющего обязанности начальника главного управления МЧС по Республике Крым Сергея Садаклиева летом 2017 года на воде спасли 101 человека, 49 - погибли. "Статистика показывает, что идет тенденция уменьшения - по гибели у нас на 9,3% меньше по сравнению с 2016 годом. В основном гибель людей у нас происходит в местах необорудованных для купания, а также порядка 14% - это люди, которые злоупотребляют алкогольными напитками", - сказал Садаклиев.

Оба руководителя управлений МЧС также отметили, что в этом году зафиксировано снижение и по другим происшествиям, в частности, по пожарам. В Севастополе количество возгораний травы и пожаров в лесной местности снизилось на 47%, а в Крыму - на 8,5%. По словам Клименко, существенной снижение лесных пожаров в Севастополе произошло благодаря совместной работе властей и силовых ведомств, в том числе по патрулированию горно-лесных территорий, а также профилактической работе.

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