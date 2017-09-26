Сотрудники МЧС нашли заблудившегося в горах Алтая туриста

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Турист-спелеолог, отставший от группы и заблудившийся в горах Алтая, найден живым, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Алтай.
"Турист-спелеолог из Бийска отстал от основной группы и заблудился в окрестностях хребта Иолго, по пути к пещере Тут-Куш. Ему удалось дозвониться на телефон службы спасения "112" и сообщить о том, что ему требуется помощь", - сказали в ведомстве.
Турист шел 12 часов без остановки. Спасатели подобрали его в районе туристической базы. Он был доставлен в спасательный отряд в Горно-Алтайске. "Отогрели, накормили и напоили чаем, предоставили ночлег, а утром отвезли на автовокзал, откуда он благополучно добрался до дома", - добавили в МЧС.