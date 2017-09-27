Женщина с ребенком спасены на пожаре в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре

ТАСС, 27 сентября. Пожарные спасли женщину и ребенка на пожаре в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

"На пульт пожарной охраны города Комсомольска-на-Амуре поступила информация о задымлении в девятиэтажном жилом доме на Магистральном шоссе. Оперативно прибывшие пожарные расчеты обнаружили, что в однокомнатной квартире на шестом этаже произошло загорание холодильника. Помощь огнеборцев понадобилась женщине с ребенком, которые проживали несколькими этажами выше", - сказали в пресс-службе.

По лестницам люди были выведены из дома. Возгорание было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет, отметили в МЧС.