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Женщина с ребенком спасены на пожаре в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре

Общество Безопасная жизнь
27 сентября, 11:55 UTC+3

Причиной пожара стало возгорание холодильника в квартире на шестом этаже

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 сентября. Пожарные спасли женщину и ребенка на пожаре в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

"На пульт пожарной охраны города Комсомольска-на-Амуре поступила информация о задымлении в девятиэтажном жилом доме на Магистральном шоссе. Оперативно прибывшие пожарные расчеты обнаружили, что в однокомнатной квартире на шестом этаже произошло загорание холодильника. Помощь огнеборцев понадобилась женщине с ребенком, которые проживали несколькими этажами выше", - сказали в пресс-службе.

По лестницам люди были выведены из дома. Возгорание было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет, отметили в МЧС.

 

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