МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пожар в мебельном ангаре в Ульяновске локализован на площади 1500 кв. метров, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"Пожар в одноэтажном кирпичном производственно-складском здании на улице Герасимова, дом 10, корпус 9, в Ульяновске локализован. Площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. метров", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, в здании произошло обрушение кровли на площади 700 кв. метров. "По предварительным данным, пострадавших нет", - отметил он.

Ранее в ГУ МЧС России по Ульяновской области ТАСС сообщили, что пожар на площади 1000 кв. метров возник в мебельном ангаре в Ульяновске. Существовала угроза перехода огня на котельную, но пожарные смогли защитить ее от пламени.

На месте ЧП работают почти 70 пожарных, задействовано 13 автоцистерн. "Ангар расположен в промзоне. Угрозы жилым домам нет", - отметили в ГУ МЧС. На место происшествия выехал начальник регионального главка МЧС.