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ГУ МЧС Бурятии и региональное отделение ВДПО подписали соглашение о сотрудничестве

Общество Безопасная жизнь
27 сентября, 17:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Соглашение будет способствовать повышению статуса добровольного пожарного

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС РФ по Бурятии и региональное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) подписали соглашение о сотрудничестве в защите населенных пунктов от пожаров. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Двустороннее соглашение, которое подписали сегодня начальник главного управления Александр Марков и председатель Бурятского регионального отделения ВДПО Наталья Леонова, усилит работу обоих ведомств по противопожарной защите населенных пунктов и будет способствовать решению ряда важных вопросов по совершенствованию законодательства в области пожарной безопасности, повышению социального статуса и общественной значимости добровольного пожарного", - сказали в ведомстве.

В Бурятии работают 460 подразделений ВДПО общей численностью свыше 3,5 тыс. человек. Они занесены в сводный реестр добровольных пожарных и застрахованы. С начала года добровольцы приняли участие в ликвидации 95 пожаров.

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