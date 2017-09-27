В Иркутске таксист предотвратил пожар в стоматологической клинике

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Иркутский таксист Дмитрий Бойко предотвратил пожар в здании стоматологической клиники. Региональное ГУ МЧС РФ наградило его благодарственной грамотой, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"Житель Иркутска Дмитрий Бойко предотвратил крупный пожар в здании стоматологической клиники на Третьей улице летчиков. Позже, просматривая видео с камер наружного наблюдения, специалисты отметили грамотность действий молодого человека, которому в одиночку пришлось бороться с пламенем", - сказали в пресс-службе.
По видео правоохранители установили, что злоумышленники закатили на крыльцо клиники автомобильную покрышку, облили горючей жидкостью и подожгли. Мимо проезжал таксист, увидел огонь и начал его тушить. "Высадил пассажира, у ближайшей колонки набрал воды в двухлитровую канистру и вернулся туда. Огонь уже перекинулся на дверь клиники, поэтому ее в первую очередь я и залил водой", - процитировали слова Бойко в МЧС.
Когда прибыли пожарные, открытый огонь уже был ликвидирован. "Дмитрий действовал очень грамотно и выбрал стратегически верное направление в ликвидации пожара, за счет чего пожар не развился и огонь не распространился на большие площади", - оценили его действия пожарные.