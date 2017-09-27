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В Архангельской области пожарные оказали помощь семье, застрявшей на машине в лесу

Общество Безопасная жизнь
27 сентября, 17:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Пожарный автомобиль отбуксировал автомобиль пострадавших до трассы на Сольвычегодск

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Семье, чей автомобиль застрял на лесной дороге в Котласском районе Архангельской области, помогли местные пожарные. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"За помощью в единую дежурно-диспетчерскую службу Котласского района обратилась семья из пяти человек, в том числе двое детей 12 и 14 лет, которые, передвигаясь на автомашине "Газель", застряли на лесной дороге, ведущей в Красноборский район. Информация о происшествии была передана во 2-й отряд Федеральной противопожарной службы по Архангельской области", - сказали в ведомстве.

На место выехала высокопроходимый пожарный автомобиль с опытными водителями. Машина с пострадавшими была обнаружена и отбуксирована до трассы на Сольвычегодск.

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