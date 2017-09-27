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Чеченские школьники стали лауреатами фестиваля "Звезда спасения" под эгидой МЧС

Общество Безопасная жизнь
27 сентября, 18:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества планируется проводить ежегодно

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. МЧС России провело первый всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества "Звезда спасения". Одними из его лауреатов стали школьники из Чечни, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе республиканского главка министерства.

"На фестиваль "Звезда спасения", который включал в себя художественное, литературное, музыкальное и сценическое направления, поступило более 5 тыс. творческих работ из всех регионов страны. В число лауреатов фестиваля вошли воспитанники дома детского творчества Ленинского района города Грозного и детской школы искусств Надтеречного района", - сказали в ведомстве.

Дипломы победителям вручил замглавного государственного инспектора Чечни по пожарному надзору Резван Залаев. Планируется, что фестиваль будет проводиться ежегодно.

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