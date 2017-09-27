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Установлены личности альпинистов, тела которых были обнаружены на Эльбрусе

Общество Безопасная жизнь
27 сентября, 18:48 UTC+3 НАЛЬЧИК /Корр. ТАСС, Асият Гериева

С начала сентября спасатели нашли тела пяти погибших

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НАЛЬЧИК, 27 сентября. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Личности давно пропавших на Эльбрусе альпинистов, тела которых были найдены на склоне горы в середине сентября, удалось установить. Об этом сообщил в среду ТАСС замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.

15 и 17 сентября на склонах Эльбруса были обнаружены тела двух альпинистов. 19 сентября на западной вершине горы на высоте примерно 5,5 тыс. м над уровнем моря были обнаружены тела еще трех альпинистов. Спасатели отмечают, что в данное время на Эльбрусе наблюдается обильное снеготаяние, в результате чего удалось найти тела погибших.

"Тела найденных альпинистов опознаны. Одна из них жительница Санкт-Петербурга Ассия Лач, которая пропала в 1991 году. Еще опознан москвич Андрей Дмитриев, пропавший в 2006 году", - сказал Хаджиев.

Он также сообщил, что к спасателям обратились из Хмельницкой областной федерации альпинизма Украины. "Трое альпинистов, которых обнаружили в одном месте - это ребята из Украины: Юрий Южемчук, Виталий Сидорчук и Геннадий Герасименко, пропавшие в 2004 году. <...> В федерации нам рассказали, что в 2004 году группа из шести украинских альпинистов совершала восхождение на Эльбрус с северной стороны. К сожалению, группа в полном составе пропала, и на данный момент не известна судьба еще троих горовосходителей", - уточнил Хаджиев.

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