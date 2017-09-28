Пожар на мебельном заводе в Ульяновске потушен, пострадавших нет

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УЛЬЯНОВСК, 28 сентября. /ТАСС/. Пожар на мебельном производстве в Ульяновске полностью потушен, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщила в четверг ТАСС начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Елена Сихарулидзе.
"Ликвидация открытого горения произошла 27 сентября в 22:08 мск. Сегодня утром пожар полностью потушен", - сказала она.
Пожар начался 27 сентября в 15:40 мск в производственном помещении 30 на 70 метров в Засвияжском районе Ульяновска. По предварительным данным, возгорание произошло в складском помещении. По словам Сихарулидзе, сотрудники предприятия самостоятельно покинули здание. Причина ЧП устанавливается.