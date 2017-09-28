Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожар на мебельном заводе в Ульяновске потушен, пострадавших нет

Общество Безопасная жизнь
28 сентября, 11:25 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 28, сентября. /ТАСС

Открытое горение ликвидировали вечером в среду

Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛЬЯНОВСК, 28 сентября. /ТАСС/. Пожар на мебельном производстве в Ульяновске полностью потушен, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщила в четверг ТАСС начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Елена Сихарулидзе.

"Ликвидация открытого горения произошла 27 сентября в 22:08 мск. Сегодня утром пожар полностью потушен", - сказала она.

Пожар начался 27 сентября в 15:40 мск в производственном помещении 30 на 70 метров в Засвияжском районе Ульяновска. По предварительным данным, возгорание произошло в складском помещении. По словам Сихарулидзе, сотрудники предприятия самостоятельно покинули здание. Причина ЧП устанавливается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главный военный прокурор Украины опроверг информацию о диверсии на арсенале под Винницей
2
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
3
СК задержал генерального директора и главного бухгалтера "ВИМ-Авиа"
4
Источник: владельца "ВИМ-Авиа" вызвали на допрос по делу о мошенничестве
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Автоматика отключила от сети второй энергоблок Южно-Украинской АЭС
7
Суд в Москве арестовал заочно информатора WADA Родченкова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама