Пожарные вывели из леса в Ленинградской области двух женщин и ребенка

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Две женщины и ребенок спасены из леса в Ленинградской области, в котором они заблудились, собирая грибы. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"В лесном массиве вблизи населенного пункта Климово Выборгского района заблудились две женщины с пятилетним ребенком. В целях организации поисковых работ был объявлен оперативный сбор личного состава Выборгского и Приозерского пожарно-спасательных гарнизонов, а также Невского спасательного центра", - сказали в ведомстве.
К вылету был подготовлен вертолет МЧС. Всего в поисковых работах было задействовано 77 человек и 20 единиц техники. Пострадавшие были найдены спустя несколько часов. "Женщины и ребенок были найдены в удовлетворительном состоянии и выведены из леса", - отметили в МЧС.