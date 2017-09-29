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Сотрудники МЧС спасли трех туристов на горе Аю-Даг в Крыму

Общество Безопасная жизнь
29 сентября, 12:04 UTC+3

Пострадавшие не могли продолжать движение, так как находились на тяжело проходимом участке рельефа

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ТАСС, 29 сентября. Трое туристов, включая ребенка, спасены на горе Аю-Даг в Крыму, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ.

"Сотрудники чрезвычайного ведомства провели спасательную операцию на горе Аю-Даг в районе Большой Ялты, где три туриста, в том числе 14-летний ребенок, нуждались в помощи спасателей. Пострадавшие находились на тяжело проходимом участке рельефа и самостоятельно продолжить движение не могли", - сказал собеседник агентства.

На место выехала дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас". С помощью альпинистского снаряжения спасатели начали восхождение на гору. Через два часа пострадавшие были визуально обнаружены. Вскоре была начата эвакуация. "В ходе спасательной операции возникли сложности с эвакуацией одной из пострадавших: из-за болезни ног она не могла передвигаться вверх по склону", - отметили в ведомстве, добавив, что для решения этой задачи прибыли дополнительные силы спасателей.

В итоге сотрудники МЧС спустили с горы всех туристов. По данным МЧС, медицинская помощь им не понадобилась.

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