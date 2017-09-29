Сотрудники МЧС спасли трех туристов на горе Аю-Даг в Крыму

ФИФА: работы по строительству "Мордовии-Арены" ведутся в динамичном темпеСпорт 29 сентября, 13:34
Китайский владелец ФК "Милан" ищет новых инвесторов, чтобы покрыть убыткиСпорт 29 сентября, 13:33
Исследование: вымирание биологических видов угрожает пищевым ресурсам человечестваСоциальная ответственность 29 сентября, 13:22
Садовничий: выборы президента РАН стали поворотным событием в жизни академииНаука 29 сентября, 13:17
Сорокин: "Мордовия-Арена" не имеет отставаний по срокам строительстваСпорт 29 сентября, 13:17
Доставка ямальского СПГ по Севморпути в Китай в 1,5 раза быстрее, чем по суэцкому маршрутуТранспорт 29 сентября, 13:08
Службы по уходу за больными Великобритании призвали в профессию мужчинСоциальная ответственность 29 сентября, 12:58
Алыпов покинул Федерацию лыжных гонок Свердловской области из-за возникших противоречийСпорт 29 сентября, 12:57
Около 60 iPhone 8 раскуплено в ГУМе за часОбщество 29 сентября, 12:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 29 сентября. Трое туристов, включая ребенка, спасены на горе Аю-Даг в Крыму, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ.
"Сотрудники чрезвычайного ведомства провели спасательную операцию на горе Аю-Даг в районе Большой Ялты, где три туриста, в том числе 14-летний ребенок, нуждались в помощи спасателей. Пострадавшие находились на тяжело проходимом участке рельефа и самостоятельно продолжить движение не могли", - сказал собеседник агентства.
На место выехала дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас". С помощью альпинистского снаряжения спасатели начали восхождение на гору. Через два часа пострадавшие были визуально обнаружены. Вскоре была начата эвакуация. "В ходе спасательной операции возникли сложности с эвакуацией одной из пострадавших: из-за болезни ног она не могла передвигаться вверх по склону", - отметили в ведомстве, добавив, что для решения этой задачи прибыли дополнительные силы спасателей.
В итоге сотрудники МЧС спустили с горы всех туристов. По данным МЧС, медицинская помощь им не понадобилась.