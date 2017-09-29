На Итурупе спасатели эвакуировали застрявший в песке автомобиль

ТАСС, 29 сентября. Спасатели эвакуировали автомобиль, который застрял на пляже Итурупа во время прилива. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

"В поисково-спасательное подразделение острова Итуруп поступило сообщение: в 24-х км от поселка Рейдово двое мужчин застряли на побережье. Их автомобиль увяз колесами в песке и не мог выехать на берег из-за приливной воды", - сказали в пресс-службе.

Прибывшие спасатели быстро нашли потерпевших. Автомобиль из-за прилива вытащить не удалось, добавили в ведомстве.